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- Özge Özder: Bebek yükleniyor
Özge Özder: Bebek yükleniyor
Şarkıcı Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Özge Özder, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 08:42
2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu.
Kızları olacağını açıklayan çift, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.
BEBEK GÖRÜNDÜ
Yaklaşık beş aylık hamile olduğu öğrenilen Özder, göbeğinin fotoğrafını yayınladı. Özder, gönderisine, "Bebek yükleniyor" notunu düştü.
Karnı burnunda pozunu yayınlayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.