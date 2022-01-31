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- Özge Özder, taciz mesajını ifşa etti
Özge Özder, taciz mesajını ifşa etti
Özge Özder, Instagram hesabından kendisine gelen taciz mesajı eşini etiketleyerek paylaştı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 09:52
- Güncelleme : 31.01.2022 - 10:29
Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde doktor Derya'ya hayat veren oyuncu Özge Özder, sosyal medyada kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti.
"KISMET ÇIKTI"
Oyuncu, Hamit adlı kullanıcıdan "34 yaşındayım. Yalova'dayım. Siz?" diye gelen mesajı, "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza. Aşkım kısmetim çıktı koş." yazarak eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi.
Özder'in müzisyen eşi de "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" yorumunda bulundu.
Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da minik kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı.