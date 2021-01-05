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Özge Özder'den yeni poz
Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile birlikte çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 08:04
- Güncelleme : 05.01.2021 - 09:21
2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olacaklarını duyurdu.
KIZ GELİYOR
Kızları olacağını açıklayan çift, birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yaklaşık altı aylık hamile olan Özder, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.
"BİZİM HEDİYEMİZ BELLİ"
Özder yayınladığı kareye, "Bizim yeni yıl hediyemiz belli. Herkese iyi seneler" yazdı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.