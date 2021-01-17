Özge Özder'i sinirlendiren yorum

Bir takipçisinin “Dizide yerine koyulacak başka oyuncu mu kalmadı” yorumuna kızan oyuncu, “Hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum” dedi.

7.5 aylık hamile Özge Özder, önceki gün eşiyle bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Kadın takipçilerinden biri Özder için “Sadakatsiz'de hamileliğini saklayan Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?” yorumunu yaptı.

Oyuncu da bu yoruma sinirlenerek şunları söyledi:

“HAMİLE KALDI DİYE İŞSİZ BIRAKACAK İNSANLARLA ÇALIŞMIYORUM”

“Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatım kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım. Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı? Şikayetinizi yapım şirketine iletin. İşten çıkayım bu pandemide. Siz de rahat edin, göz zevkiniz de. Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür.”