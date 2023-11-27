Özge Özder'in en özel koruması eşi Sinan Güleryüz Şarkıcı Sinan Güleryüz, eşi Özge Özder ile nasıl tanıştığını anlattı.

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Sinan Güleryüz, önceki gece Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda sahne aldı.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Güleryüz, eşi Özge Özder ile birlikte şarkı yapacağını dile getirdi. Sinan Güleryüz, şöyle konuştu:

"Sevgiler Günü için hazırlanıyoruz"

"Eşim ile birlikte birçok parça yaptık. Onun sesine, mesleğine, oyunculuğuna her şeyine hayranım. Sevgiler Günü'ne özel bir albüm planlıyoruz.

"Bence sesi çok güzel Özge'nin"

15 şarkı falan yaptık onunla birlikte. Bence sesi çok güzel Özge'nin. Birçok şarkı söylüyorum diyen sanatçıya taş çıkartacak bir sesi var. İsim tabii ki söylemeyeceğim ama.

Sanatçı da diyemeyiz aslında bunlara. Ben kendime de söylemem sanatçıyım diye. Bizler icracıyız. İcra ediyoruz yani."

"Bir senelik geçmişim oldu"

Konuyla ilgili konuşan Sinan Güleryüz, "Bir senelik geçmişim oldu. İbrahim Tatlıses, Volkan Konak, Sertab Erener, Şebnem Ferah gibi birçok isimle çalıştım ama dediğim gibi bir senelik bir dönemdi.

"Sanatçı kaprisleri oluyordu"

Sanatçı kaprisleri de oluyordu tabii. Bu kadarı da fazla dediğim insanlar oldu ama isim veremem. Ama herkesin kültürü, yetişmesi ve büyümesi farklı yani." diye konuştu.

Sinan Güleryüz, verdiği röportajda güvenlik firmasında çalışırken bu günlere geldiğini anlatmıştı.

Muhabirlerin, "Özge Hanım ile tanışma hikayeniz de bu meslek sayesinde mi gerçekleşti?" sorusuna Güleryüz, şöyle cevap verdi:

"En özel korumasıyım"

"Onunla Erzurum'da bir etkinlikte tanıştık. Bu iş ile ilgili değildi ama öyle bir iş olursa seve seve onu korurum. Şu an da Özge'nin en özel korumasıyım diyebilirim."