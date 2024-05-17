Özge Özpirinçci, anneliği anlattı: "Oyunculuktan daha zor" Mercan adında bir kızları bulunan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ebeveynlikle ilgili konuştu.

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Ekranların en beğenilen isimlerinden Özge Özpirinçci 2022’de evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile önceki akşam Ulus 29’da bir davete katıldı.

Kızları Mercan’ı evde bıraktıklarını söyleyen çiftin keyfi yerindeydi.

Özpirinçci, “Anne olmak zor. Oyunculuk daha kolay. Hayatında bazı öncelikler değişiyor. Arkadaşlarınla akşam çıkacaksın ama kızınla beraber yemek yiyorsun." dedi.

“Evden çıkarken bizi öpüştürdü"

Mercan’ın sevgiyle büyüdüğünü söyleyen Özge, “Evden çıkarken bizi öpüştürdü. Bir çocuk için en önemli şey birbirini seven bir anne-baba.” diye konuştu.