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    Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı

    Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü yarı çıplak pozlarını paylaşarak kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 08:03
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 09:16
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    Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı

    Geçtiğimiz günlerde kızı Mercan'ı kucağına alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram hesabından eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladı.

    "İYİ Kİ VARSIN"

    Özpirinçci, doğum günü paylaşımına, ''İyi ki doğdun hot daddy! İyi ki varsın!

    Birlikteliğimize kattığımız yeni hayatla, bu ve bundan sonraki her yaşında sağlık, keyif, huzur, eğlence, seyahat, güzel yemek, şen sofralar, heyecanlandıran işler bizimle olsun! Seni seviyorum.'' notunu düştü.

    Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ün doğum gününü kutladı #1

    Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ün doğum gününü kutladı #2

    Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ün doğum gününü kutladı #3

    Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ün doğum gününü kutladı #4

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