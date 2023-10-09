Özge Özpirinçci, eleştirilere isyan etti Özge Özpirinçci, tercihleri yüzünden kendisini eleştirenlere sosyal medyadan isyan etti.

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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlendi.

Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına aldı. Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Özpirinci son olarak Roma'da çektirdiği karelerini paylaştı. Oyuncu gönderisinin altına yazdığı not ile imajı hakkında yapılan eleştirilere isyan etti.

İşte Özge Özpirinçci'nin o açıklaması:

"Ben hep böyleydim"

"Son birkaç yıldır hayatımı yaşama tercihlerimden dolayı insanlar tarafından hep bir kategoriye koyulmak isteniyorum. Saçıma fön çektirmek imaj değişikliği kabul ediliyor. O gün aynaya baktığımda hoşuma gitmeyen beyazlarımı sprey boyayla kapattığımda "eee nooldu o doğal kıza" yorumları geliyor. Sokakta magazine makyajsiz ve rahat giysilerle "yakalanınca" bakımsız oluyorum vs vs… Konu bu yaftalar değil aslında. Konu birbirimizi olduğu gibi kabul edebilmeyi öğrenememekte. Ben hep böyleydim.

"Ben özgürüm"

Başkasına zarar vermediğim sürece canımın istediğini yaptım ve bunun için de kimseye hesap vermedim bu saatten sonra da vermem. Hele artık bir de kız anası olmuşum ooohoooo… Bugün mini eteğim ve iğne topuklularımla galaya katılırım yarın parkta çocuğumla çimlerde yuvarlanmaktan leke olmuş eşofmanımla gezerim. Çünkü ben ÖZGÜRÜM! Sen ÖZGÜRSÜN! İstediğimiz gibi görünmekte!"