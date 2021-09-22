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    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikah fotoğrafları

    Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ile bebekleri dünyaya gelmeden evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 11:27
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    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikah fotoğrafları

    6,5 aylık hamile oyuncu Özge Özpirinçci, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk ile önceki gün nikah masasına oturdu.

    TANEM PAYLAŞTI

    Marmaris Bozburun'da kıyılan nikahtan fotoğraflar ortaya çıkmaya başladı. Tanem Sivar, Özge Özpirinçci ile fotoğrafını "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum …" notuyla Instagram'da paylaştı.

    KARNI GÖZÜKSÜN İSTEMEDİ

    'Boydan fotoğraf çekilmesin' ricasında bulunduğu iddia edilen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikahtan hemen sonra çekilen bu kareleri de sosyal medyada yayınlandı.

    Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ün nikah fotoğrafları #1Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ün nikah fotoğrafları #2

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