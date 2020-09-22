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- Özge Özpirinçci imajını değiştirdi
Özge Özpirinçci imajını değiştirdi
Saçlarını kestiren Özge Özpirinçci'nin imaj değişikliğine binlerce beğeni yağdı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2020 - 08:14
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve başarılı projelerle adından söz ettiren Özge Özpirinçci, imaj değişikliğine gitti.
Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı. Özpirinçci paylaşımında binlerce beğeni aldı.
"YILLARDIR BEKLİYORDUM"
Özge Özpirinçci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kuaförüm yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum ellerine sağlık canım İbrahim!"