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    Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

    Saçlarını kestiren Özge Özpirinçci'nin imaj değişikliğine binlerce beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 08:14
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    Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

    Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve başarılı projelerle adından söz ettiren Özge Özpirinçci, imaj değişikliğine gitti.

    Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı. Özpirinçci paylaşımında binlerce beğeni aldı.

    "YILLARDIR BEKLİYORDUM"

    Özge Özpirinçci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Kuaförüm yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum ellerine sağlık canım İbrahim!"

    Özge Özpirinçci imajını değiştirdi #1

    Özge Özpirinçci imajını değiştirdi #2

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