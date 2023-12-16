Özge Özpirinçci isyan etti! "Ben kimseyi..." Özpirinçci'nin beğendiği bir karakteri tiyatro oyunu yapmak isteyerek ekibi kurduğu ancak son anda vazgeçtiği söylendi. Bunun üzerine açıklama yapan oyuncu, süreci anlatarak iddiaların yalan olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Show TV ekranalarında yer alan Sandık Kokusu'yla ekrana dönen Özge Özpirinçci'yle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Özge Özpirinçci bir karakterin hayatını çok beğenip 'Tiyatro oyunu yapacağım' diye tutturup herkesi darlıyor, sponsor bulunuyor, sahneleme aşamasında geliniyor ve son anda 'Bana dizi geldi' deyip herkesi yüzüstü bırakıyor. Bu da böyle bir kulis olsun size, kalitedir evet" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine uzun bir açıklama yapan Özpirinçci, kimseyi yüz üstü bırakmadığının söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"2 yaşında kız çocuğum var"

Bahsettiğiniz 'Oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum dedim. "Böyle bir tesadüf olamaz biz de sizi düşünüyorduk' dedi.



Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz. Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer 2 yaşında bir kız çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım

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