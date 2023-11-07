Kıvanç Tatlıtuğ, mutfakta yakalandı: Özge Özpirinçci paylaşımıyla gündem oldu Özge Özpirinçci'nin arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yaptığı andan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'yi tek başına hastaneye getirip aşısını yaptıran ideal baba ve eş Kıvanç Tatlıtuğ, kendine hayran bırakmıştı. İşinin yoğunluğuna rağmen ailesiyle yakından ilgilenen yakışıklı oyuncu yine alkışı hak etti.

Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yaptığı anı Instagram hesabında paylaştı. O paylaşım Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarının dikkatini çekti.

"Yapmış.."

Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yatığı andan fotoğraf paylaşan Özge Özpirinçi, paylaşımına "Yapmış.." şeklinde yazdı. Özpirinçci paylaşımına eşi Burak Yamantürk, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i etiketledi

Aşçı olacak

Hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de yakışıklılığıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yapmaya ilgisi olduğu hatta aşçılık eğitimi almaya başladığı biliniyordu.