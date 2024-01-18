Özge Özpirinçci makyajsız halini paylaştı: "Saçlarımın güzelliği şaka mı?" Ekranların sevilen yüzü ünlü oyuncu Özge Özpirinçi, ınstagram hesabından yaptığı son paylaşımla konuşuldu. Ünlü oyuncunun makyajsız karesine yorum yağdı.

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Özge Özpirinçci, şimdilerde Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akdülger'ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinde oynuyor.

Doğal hali yüzünden sürekli eleştirilen Özpirinçci, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

"Saçlarımın bu güzelliği şaka mı?"

Ünlü oyuncu yayınladığı kareye; "Saçlarımın bu güzelliği şaka mı?

Saçlarınız alakasız zamanlarda böyle çok güzel olunca hemen bir yere gidesiniz geliyor mu sizin de?" notunu yazdı.

Özge Özpirinçci, Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk'le 2021 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl Mercan adını vedikleri kızını dünyaya getirmişti.