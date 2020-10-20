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    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı

    Ünlü oyuncu Özge Özprinççi, sosyal medya hesabından doğal halini paylaşarak doğal halini gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 06:18
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 06:18
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    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı

    Ünlülerin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından oldukça çok konuşuluyor.

    Genellikle en güzel hallerini paylaşan ünlüler arasında bazen doğal hallerini paylaşanlar da oluyor.

    DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI

    Kendiyle barışık olan ünlü oyuncu Özge Özpirinççi, doğal halini sosyal medya hesabından paylaştı. Pirinççi yaptığı paylaşıma, "Cilt bazen pürüzsüz olur bazen kuru bazen yağlı bazen donuk bazen de ışıl ışıl olur. Önemli olan hepsinin geçici olduğunu bilmektir’’ notunu düştü.

    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı #1

    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı #2

    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı #3

    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı #4

    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı #5

    Özge Özpirinççi sivilceli halini paylaştı #6

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