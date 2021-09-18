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    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor

    6 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin bugün Marmaris'te Burak Yamantürk ile nikah masasına oturacağı belirtildi. Çiftin düğünü ise İstanbul'da yapacakla öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 10:08
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    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor

    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti şu sıralar anne-baba olmak için gün sayıyor.

    6 aylık hamile olan Özpirinçci geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin.

    Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." demişti.

    Çiftin bugün Marmaris'te evlenecekleri iddia edilirken, düğünü doğumdan sonra İstanbul'da yapacakları belirtildi.

    ÖZGE VE BURAK YAMANTÜRK NİKAH MASASINA OTURUYOR

    Özge Özpirinçci'nin, sevgilisi Burak Yamantürk'le bugün dünya evine gireceği iddia edildi.

    Doğum sonrası düğün yapacağını açıklayan Özpirinçci'nin, aile arasında düzenlenen minik bir törenle Marmaris Bozburun'da evleneceği öğrenildi.

    Öte yandan Özge Özpirinçci, henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım." dedi.

    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor #1

    KUTLAMA YEMEĞİ VERECEKLER

    Arkadaşı Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana'nın sahibi olduğu bir mekanda hayatlarını birleştirecek olan çift, nikahtan sonra kutlama yemeği yiyecek.

    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor #2

    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk bugün evleniyor #3

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