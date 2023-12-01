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Özge Özpirinçci'nin doğum günü paylaşımı tepki aldı: "Biz yaptık"

Özge Özpirinçci'nin doğum günü paylaşımı tepki aldı: "Biz yaptık" Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk 2 yaşına giren kızları için doğum günü partisi verdi. Ünlü akınına uğrayan partide ünlü oyuncunun sözleri gündem oldu.