2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz yıllarda hayatını birleştirmişti.
Evlendiğinde kızına hamile olan Özge Özpirinçci, kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.
"Mercan için evlendik"
En son verdiği röportajda oyuncu çiftten Burak Yamantürk, olay itirafta bulunmuştu. Yamantürk, "Mercan için evlendik." sözleriyle dikkat çekti.
Mercan 2 yaşına bastı. Kızları için özel bir parti veren ünlü çift, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
"Biz yaptık"
Kızı pasta üflemeden önce ailece poz veren Özge Özpirinçci, "Biz yaptık" diye bağırdı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.
Bazı takipçileri Özpirinçci'yi "Biz yaptık" sözü yüzünden eleştirdi.
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