Petrol
113.47
1.38%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.861
-1.89%
BTXN Coin
14.14
6.23%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Özge Özpirinçci'nin kızı göründü

    Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, kızları Mercan’la görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özge Özpirinçci'nin kızı göründü

    2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikahla evlenmişti.

    Mercan bebek

    Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine 'evet' diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti. Evlendiğinde kızına hamile olan Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

    Ailece takıldılar

    Çift, önceki gün bebekleriyle birlikte Yeniköy’deki Molka adlı kafede otururken görüntülendi. Keyfi yerinde olan aile, bir şeyler yedikten sonra evlerine geçti.

    Özge Özpirinçci nin kızı göründü #1

    Özge Özpirinçci nin kızı göründü #2


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Diyarbakır'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar yakalandı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslar yakalandı

    Slovak futbolcu Martin Skrtel, kariyerini noktalıyor
    Futbol

    Slovak futbolcu Martin Skrtel, kariyerini noktalıyor

    Görüş Bildir