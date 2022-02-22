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    Özge Ulusoy, 120 bin TL'lik bilekliğin linkini verdi

    Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından ünlü bir markaya ait bilekliklerin linkini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 13:54
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    Özge Ulusoy, 120 bin TL'lik bilekliğin linkini verdi

    Manken, sunucu ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medyadan para kazanan ünlü isimlerden.

    Sık sık sosyal medyadan taktığı ve giydiği ürünleri, takıları paylaşan Ulusoy'un, takipçilerine verdiği son linki olay oldu. Tıkladığı linkten bir bilekliğin 120 bin TL olduğunu gören takipçileri gözlerine inanamadı.

    "TIKLAMAK DA PARALI DEĞİLDİR İNŞALLAH"

    Sosyal medya kullanıcıları Özge Ulusoy'a espriler yağdırdı. Bazıları "Bu linke tıklamak da inşallah paralı değildir" tarzı yorumlar yaptı.

    Özge Ulusoy, 120 bin TL lik bilekliğin linkini verdi #1

    Özge Ulusoy, 120 bin TL lik bilekliğin linkini verdi #2

    Özge Ulusoy, 120 bin TL lik bilekliğin linkini verdi #3


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