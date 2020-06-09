Özge Ulusoy: Ben normal bir insanım

Özge Ulusoy: Ben normal bir insanım

Özge Ulusoy, beslenme konusunda kendisini yalancılıkla suçlayanlara Instagram hesabından cevap verdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evine kapanan ünlü manken Özge Ulusoy, Instagram hesabından nasıl beslendiğini anlattı.

SPORU YEMEK İÇİN YAPIYOR

Fit vücudunu korumak adına yoğun bir spor temposu içerisinde olan Ulusoy, haftanın belli günlerinde kendini kalorili yiyeceklerle de ödüllendirdiğini açıkladı.

"YALANIM YOK"

Ulusoy, beslenme tercihleri konusunda takipçilerine yalan söylemediğini belirtirken, yoğun bir şekilde spor yapmasının sebebi olarak da özgür yiyecek kaçamakları yapmak olduğunu belirtti.