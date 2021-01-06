Özge Ulusoy: Faruk'la saklanmıyoruz

Özge Ulusoy, bir dergiye verdiği röportajda ilişkisi hakkında konuştu.

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, bir magazin dergisinin ocak sayısına kapak oldu. Aşk hayatıyla ilgili konuşan Ulusoy, samimi açıklamalarda bulundu.

İş adamı Faruk Çolakoğlu’yla birlikte olan Ulusoy, “Aşk, bulması çok zor olan ama kıymetli bir his.” dedi.

İşte Ulusoy'un açıklamalarından ara başlıklar:

"KORKMADAN SARILMAK İSTİYORUM"

"Koronavirüs salgınından çok sıkıldım. Anne ve babama sarılıp 40 dakika ayrılmadan durmak istiyorum. Bir de şöyle maskesiz, Boğaz’da doya doya yürümek istiyorum.

"KAÇMIYORUZ"

Özel o benim özelim ve özel olarak kalmasını istiyorum. Olabildiğince ki çok da gözlerden uzak değiliz aslında... Kaçmak ya da saklanmak gibi bir durumumuz yok. İşlerimiz ikimiz için de çok önemli. Onlarla anılmayı tercih ediyoruz.

"YAŞAYIP GÖRECEĞİZ"

Mankenliği ne zaman bırakırım diye düşünmüyorum. Vücudum izin verdiği sürece böyle bir planım yok. Hep beraber yaşayıp göreceğiz."