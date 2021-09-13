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    Özge Ulusoy, Paris'te

    Fransa'ya giden Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile çıktığı seyahatten Instagram sayfasından bol bol fotoğraf paylaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 12:57
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    Özge Ulusoy, Paris'te

    Ünlü model Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Fransa'ya gitti. Ülkenin altını üstüne getiren Ulusoy, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

    PHOTOSHOP İDDİASI

    Bir saatte 3 bine yakın beğeni alan Özge Ulusoy'un bacaklarındaki değişiklik dikkat çekti. Bazı takipçileri, Ulusoy'un fotoğraflarına 'Photoshop mu?' yorumunu yaptı.

    Geçtiğimiz hafta bir organizasyonda sunuculuk yapan Ulusoy, derin yırtmaçlı sarı elbisesi ile göz kamaştırdı. Basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Özge Ulusoy, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı." diye konuştu.

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