Özge Ulusoy, rekor kırdı

Ünlü manken Özge Ulusoy, İzmir'de düzenlenen İF Wedding'de bir rekora imza attı.

Ünlü manken Özge Ulusoy, işten işe koşmaya devam ediyor. Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen ünlü manken, geçtiğimiz günlerde de Wedding Style Show'da podyuma çıktı.

45 GELİNLİK GİYDİ

Ulusoy, gelinlik şovunun son gününde de podyuma çıktı. 3 gün boyunca 45 gelinlik giyinen Özge Ulusoy bir rekora imza attı.

"ESKİ DANSÇIYIM"

Podyumdan indikten sonra açıklama yapan Özge Ulusoy, "Eski bir dansçıyım, dansçılarla sahneye çıkmam benim için güzel bir sürpriz oldu." dedi.