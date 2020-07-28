Özge Ulusoy: Ayaklarıma nazar değdi

Model Özge Ulusoy, tatilde yaşadığı bir kaza sonrası moraran ve şişen ayak parmağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özge Ulusoy, tatilde talihsiz bir kaza geçirdi.

"YAMPİRİKLER HASTA"

Düşme sonucu ayak parmaklarından birkaçı burkulan ve moraran Ulusoy bu görüntüyü fotoğrafladı ve üzerine de “Bu arada dünyanın en güzel ayaklarına nazar değdirdiniz! Düştüm, hale bakın… Yampirikler hasta, ona rağmen 40 dk. bisiklet 40 dk. fitness yapıldı” notunu düştü.

"GEZİYOR BEBİŞSU"

Özge Ulusoy bu paylaşımının ardından gelen geçmiş olsun mesajlarına dönüş yapmayı da ihmal etmedi ve yeni bir fotoğraf karesinin üzerine “Geziyor bebişsu, iyi olacak tüm mesajlar için teşekkürler… Bu arada serçe kırık diyen çok olmuş ki bu beni üzer! Bu demek ki yampirikleri tanımamışsınız onlar zaten öyle şekilsizdi” yazdı.