Euro
9.0361
0%
Dolar
7.4655
-0.1%
Altın
441.22
-0.16%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
272.073
2.38%
EXEN Coin
16.85
8.63%
-7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -7 C

    Özge Ulusoy: Sevdiğim benden çok uzun

    Instagram hesabından takipçilerinin sorularına cevap veren Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun kendşsşnden uzun olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 07:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özge Ulusoy: Sevdiğim benden çok uzun

    Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

    1.80 cm. boyundaki model, bir takipçisinin “İddiaya girerim hiçbir sevgilin senden uzun olmamıştır” sözlerine cevap verdi.

    "SEVDİĞİM BENDEN ÇOK UZUN"

    Ulusoy, Faruk Çolakoğlu’yla karesini paylaşarak, “Senin iddia gitti. Sevdiğim benden çok uzun. Hatta benim botlarda topuk var” karşılığını verdi.

     

    Özge Ulusoy: Sevdiğim benden çok uzun #1Özge Ulusoy: Sevdiğim benden çok uzun #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir