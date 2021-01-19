Özge Ulusoy: Sevdiğim benden çok uzun

Özge Ulusoy: Sevdiğim benden çok uzun

Instagram hesabından takipçilerinin sorularına cevap veren Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun kendşsşnden uzun olduğunu söyledi.

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

1.80 cm. boyundaki model, bir takipçisinin “İddiaya girerim hiçbir sevgilin senden uzun olmamıştır” sözlerine cevap verdi.

"SEVDİĞİM BENDEN ÇOK UZUN"

Ulusoy, Faruk Çolakoğlu’yla karesini paylaşarak, “Senin iddia gitti. Sevdiğim benden çok uzun. Hatta benim botlarda topuk var” karşılığını verdi.