Özge Ulusoy, tanınınca şaşırdı

Nişantaşı'nda görüntülenen Özge Ulusoy, maskeli ve şapkalı haliyle tanınınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı.

Siyah kombini, şapka ve maskesiyle beraber tanınmakta güçlük çekilen ünlü model, ellerindeki poşetler ile dikkat çekti.

"Beni böyle nasıl tanıdınız?" diyerek, şaşkınlığını ifade eden Ulusoy, arkadaşıyla bir mekanda bir araya gelerek, yemek yedi.

"PARA HER ZAMAN KAZANILIR"

Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda korona nedeniyle yapılmayan defilelerle ilgili konuşmuştu. Ünlü model, "Önemli olan sağlık. Bu dönemde fazla iş yapmasak bile sağlığımız yerinde, buna da şükür. Her zaman para kazanırsın ama önemli olan insan sağlığı. O yüzden iş yapamıyoruz diye üzülmemek lazım." demişti.