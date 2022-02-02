Özge Ulusoy: Yapılanı asla unutmam

Ünlü manken Özge Ulusoy, Instagram hesabından takipçilerine kendini anlattı.

Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle konuşulan Özge Ulusoy, önceki gün sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Ünlü model Özge Ulusoy, "Kindar mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "Akrep burcuyum. Yapılanı asla unutmam. İntikam kovalamam çünkü ilahi adalet, karma her ne diyorsanız o var."

Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla ilişkisi devam eden Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu:

"GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Güzel bir ilişkimiz var. Beraber vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Kariyerime hiçbir olumsuz etkisi olacağına inanmıyorum ve gizlenmiyoruz da. İmkan buldukça bol bol geziyoruz ve ortalardayız ama herkes kendi işini yapıyor onun işi çok başka ve takdir edersiniz ki kameralar ya da her anının çekilmesi, buna alışkın olmayan bir insan için çok da keyifli değil. Yani özel bir gizlenme çabamız yok ama göze de sokmuyoruz diyelim. Kısaca kariyerime değil, ilişkime zarar vermesin diye çok göz önünde değiliz diyelim.