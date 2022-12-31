Özge Ulusoy'dan 2022'ye sitemli veda

4 Aralık'ta babasını kaybeden manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından paylaştığı 2022'ye veda mesajında, "Güzel hatırlayamayacağım seni, kalbim kırık. Tek bir işe yaradın büyüdüm" dedi.

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda babasını trafik kazasında kaybetti.

Ankara'da 4 Aralık'ta yaşanan olayda, 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy'a karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle metrelerce öteye savrulan Ulusoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ulusoy, akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sitemli veda mesajı

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarında sık sık babasına olan özlemini dile getiriyor.

Öte yandan kazaya ilişkin de hukuk mücadelesi veriyor. Son olarak ünlü manken, sitem dolu sözlerle 2022'ye veda mesajı paylaştı.

"Giderayak canımdan can aldın"

İlk olarak sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ulusoy, "Hoşçakal ya da kalma niye kalasın 2022. Giderayak canımdan can aldın. Beklenmediktin. Güzel hatırlayamayacağım seni, kalbim kırık. Tek bir işe yaradın; büyüdüm." ifadelerini kullandı.

"Senin kızın olmak bir gurur"

Ardından küçük yaşlarda babasıyla çekilen bir karesini paylaşan Özge Ulusoy, "Kalbim. Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum…Benimlesin biliyorum hissediyorum…Hoşçakal demiyorum elbet kavuşacağız…Kusursuz bir baba harika bir eş mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim…Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi…Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin." cümlelerine yer verdi.