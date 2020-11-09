Özge Ulusoy'dan başarının sırrı

Özge Ulusoy, manken adaylarıyla bir araya geldi.

Podyumların aranan mankenlerinden Özge Ulusoy, bir mankenlik ve zarafet akademisine konuk oldu.

Manken adaylarıyla bir araya gelen Ulusoy, meslekteki deneyimlerini anlattı.

"EĞİTİM, SABIR VE AZİM"

Ünlü model, “Türkiye’de bu kalitede ve eğitim sisteminde başka bir akademi yok. Bu meslekte başarının en büyük sırrı eğitim, sabır ve azim” şeklinde konuştu.