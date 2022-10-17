Özge Ulusoy'dan çocuk sorusuna Dilber Ay'lı cevap

Uzun süredir iş adamı Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşayan güzel model Özge Ulusoy, sosyal medyada yine gündem oldu.

Faruk Çolakoğlu ile ilişkisini uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Türkiye'nin en başarılı modellerinden olan Özge Ulusoy, özel hayatıyla ilgili gündeme gelmeye devam ediyor.

Pazar günleri Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü model Özge Ulusoy, yine kural bozmadı.

Hayranları tarafından artık gelin olması beklenilen ünlü modele "Ne zaman anne olacaksın?" diye soruldu.

Diber Ay'lı cevap

39 yaşındaki model, bu soru karşısında merhum Dilber Ay'ın "Zorunda mıyım?" dediği anların videosunu paylaştı.