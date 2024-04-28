Özge Ulusoy'dan dikkat çeken açıklama: Erkekler oje sürebilir Ünlü manken Özge Ulusoy, bazı erkeklerin etek giymesi ve oje sürmesine ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Podyumların aranan yüzü olan Özge Ulusoy, katıldığı bir lansmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulusoy son dönemde etek ve oje giyen erkeklere ilişkin gelen soruları yanıtladı.

Sözlerine, "Valla herkes istediği gibi giyinsin" diyerek başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:

"Oje de sürsünler, etek de giysinler"

Kimse kimsenin alanını kısıtlamadığı ve özgürlüğüne mani olmadığı, hakaret etmediği ve düşmanca davranmadığı sürece; oje de sürsünler, etek de giysinler, tayt da giysinler. Benim evde kaç tane smokinim ve takım elbisem var. Niye erkekler de istediğini giymesin?

"Sevgilim kot pantolon bile giymiyor"

Model, “Sevgiliniz Faruk Çolakoğlu giyse yadırgar mısınız? Beraber davete gider misiniz?” sorusuna ise “Faruk'u tanısanız, bırakın etek giymeyi kot pantolon bile giymiyor. Tamamen kumaş pantolon ve ceket giyen birisi” diye cevap verdi.

"Pembeler, morlar olmaz"

Ulusoy, “Oje süren bir erkekle el ele tutuşur musunuz?” sorusuna, “Böyle bir şey hiç düşünmedim. Rengine bağlı. Böyle griler siyahlar olursa olur da, pembeler morlar olmaz” şeklinde yanıtladı.