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    Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım

    Ünlü manken Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:41
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    Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım

    Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

    Dün son yolculuğuna uğurlanan Ulusoy'un ardından kızı Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

    'Babacığım...'

    Ünlü manken, babasına ait kırık saati paylaştı. Ulusoy'un, kazanın gerçekleştiği tarihi ve 'Babacığım...' notu dikkat çekti.

    Özge Ulusoy dan duygusal paylaşım #1

    Özge Ulusoy dan duygusal paylaşım #2


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