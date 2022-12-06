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- Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım
Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım
Ünlü manken Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 12:37
- Güncelleme : 06.12.2022 - 12:41
Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Dün son yolculuğuna uğurlanan Ulusoy'un ardından kızı Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
'Babacığım...'
Ünlü manken, babasına ait kırık saati paylaştı. Ulusoy'un, kazanın gerçekleştiği tarihi ve 'Babacığım...' notu dikkat çekti.