Haber Merkezi

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün katıldığı etkinlikte evlilikle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Evlilik teklifi aldığı iddia edilen Ulusoy, öyle bir şey olmadığını söyledi. Şu sıralar evlilik düşünmediğini de dile getiren ünlü isim şöyle konuştu:

"HENÜZ EVLİLİK TEKLİFİ YOK"

"Evlilik teklifi henüz gelmedi. O bizim kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Sonrasında bakacağız. Biz böyle rahatız!

"ORTAK YAŞAMIMIZ VAR"

İnsan yaşını aldıkça daha böyle kendi alanına sahip çıkmaya çalışıyor. Bizim ortak da çok paylaşımız ve yaşamımız var. O yüzden evlilik olacak tabi ki. Ama aslında evlilik için bir acelemiz yok."