Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirdiler

Elbise değiştirirken makyajı bozulmasın diye Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçiriliyor.

Pandemi döneminde bile çalışmaya ara vermeyen ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Bir dergi için çekime giden Ulusoy, nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü manken, elbise değiştirken yayınladığı video herkesi şaşırttı.

KAFASINDA ÇÖP POŞETİ

Kafasına çöp poşeti geçiren Özge Ulusoy videoyu; “Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?” notuyla yayınladı.

"HER KADIN BÖYLE DOKUNUŞLAR HAK EDİYOR"

Geçen günlerde Özge Ulusoy’un 2003-2021 yılları arasında çekilen fotoğrafları paylaşılmış, kendisindeki değişim gözler önüne serilmişti. Ulsuoy, “Çok güzel olmamış mı? Bu konu hakkında danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Hatta bir ofis bile açabilirim güzellik sırları hakkında! Şaka bir yana her kadın böyle dokunuşları hak ediyor” demişti.