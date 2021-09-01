Özge Ulusoy'un mini arabasının fiyatı dikkat çekti

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü manken Özge Ulusoy, mini iki kişilik aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Nişantaşı City's'de görüntülenen model Özge Ulusoy, mini iki kişilik araçla AVM'ye gitti. Ulusoy, menajeriyle aracı test ettiğini belirtti.

"DOĞA BİZE BİR ŞEYLER ANLATIYOR"

Yeni arabasını çok beğendiğini söyleyen Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost...

Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektirikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.

"BUNU KULLANACAĞIM"

Genelde araç kullanmadığını belirten Ulusoy, "Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Galiba bunu süreceğim. Özellikle yakın mesafelerde... Bununla İstanbul trafiği daha rahat olacak" diye konuştu.

FİYATI ŞAŞIRTTI

Özge Ulusoy, köpeğiyle objektiflere poz verdi. Aracın fiyatının ise 192 bin TL olduğu öğrenildi.