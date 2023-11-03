Özge Ulusoy'un şaşırtan imaj yeniliği: Uzun saçlar gitti Güzel manken ve sunucu Özge Ulusoy, radikal bir karar aldı ve imaj değişikliğine gitti.

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Podyumların en popüler isimlerinden Özge Ulusoy, geçtiğimiz sene babasını bir trafik kazasında kaybetmiş ve zor bir döneme girmişti.

Babasının ölümünü bir türlü atlatamayan ve neredeyse her gün babasını sosyal medyadan paylaşıp hatıralarda kaybolan Ulusoy, bir süre kişisel destek almıştı.

Geçtiğimiz hafta yeni yaşını kutlayan manken ve model Özge Ulusoy şimdi ise imajını tazeleyerek takipçilerinin karşısına çıktı.

Saçları kısacık oldu

28 Ekim'de 41. yaşını kutlayan Özge Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Uzun yıllardır saçlarını bel hizasında kullanan ünlü isim, omuzlarına gelecek kadar kısacık kestirdi.

"Yeni yaşım yeni saçım"

Kuafördeki imaj değişikliğini 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlayan Ulusoy, "Yeni yaşım yeni saçım" notunu yazdı.

Özge Ulusoy'un yeni imajı Pınar Altuğ ve Demet Şener'den tam not aldı. Bazı takipçileri ise Özge Ulusoy'a uzun saçın daha çok yakıştığını belirtti.