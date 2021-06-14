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    Özge Ulusoy'un son hali

    Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, geçtiğimiz ay ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söylemişti.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 07:51
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    Özge Ulusoy'un son hali

    Pandemi dönemini fırsata çeviren ünlü manken Özge Ulusoy, estetik ameliyatı olmuştu.

    Geçtiğimiz günlerde burnundan estetik operasyon geçirdiğini açıklayan Ulusoy'un son görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü mankenin değişimine yorum yağdı.

    TAKİPÇİLER ŞAŞKIN

    Instagram hesabından yeni pozlarını yayınlayan 38 yaşındaki ünlü modelin son görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

    "KİM BU?"

    Mavi bandanasıyla kamera karşısında poz veren Özge Ulusoy'un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" şeklinde yorum yağmuruna tutuldu.

    Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" demişti.

    Özge Ulusoy un son hali #1Özge Ulusoy un son hali #2

    Özge Ulusoy un son hali #3

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