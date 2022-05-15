Özge Yağız'dan Tolga Sarıtaş itirafı

Baba dizisinde birlikte yer aldığı Tolga Sarıtaş hakkında konuşan Özge Yağız, "Sahnelerde beni kanser ediyor. Çünkü sürekli sataşıyor bana, sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz" dedi.

Yemin dizisinin ardından kariyer basamaklarını hızla çıkan Özge Yağız, Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer ile birlikte Baba dizisinde yer alıyor.

Salı günleri ekrana gelen dizide Büşra karakterine hayat veren oyuncu, güzelliği ve performansı ile dikkati çekiyor.

Genç yaşına rağmen birçok başarılı projede boy gösteren Yağız, rol arkadaşı Tolga Sarıtaş hakkında konuştu.

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yağız'ın Sarıtaş hakkındaki itirafı sosyal medya üzerinden gündem oldu.

"Beni kanser ediyor"

'Baba' dizisinde rol alan Özge Yağız, Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, dizide abisi Kadir karakterini canlandıran rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile ilgili, "Sahnelerde beni kanser ediyor. Çünkü sürekli sataşıyor bana, sürekli birbirimizle dalga geçiyoruz. Tam ağlayacağım beni güldürüyor.

Beni sinir ediyor bazen ama çok seviyorum. Bir abim olsa böyle severmişim." dedi.