Özge Yağız'ın dergi pozları! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

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Yemin dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özge Yağız son olarak oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Burak Berkay, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Bektaş gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisinde 'Feraye'yi canlandırdı.

ÖZGE YAĞIZ NEW YORK'TA

Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için New York sokaklarında kamera karşısına geçti.

Süper mini elbisesiyle peş peşe pozlar veren Özge Yağız bu anlarını sosyal medya üzerinden takipçilerinin de beğenisine sundu. Yağız'ın karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.