Özgü Kaya, spor salonundan çıkmaz oldu! Kırmızı kombini çok beğenildi

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'Üç Kız Kardeş' dizisinde canlandırdığı 'Türkan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgü Kaya, sosyal medyada aktif olmasa da arada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her zaman güzelliğiyle övgüler toplayan oyuncu Özgü Kaya, spor salonundan çıkmaz oldu.

"KEKİMİ DE YAPARIM KASIMI DA"

Kaya, önce evde kekini yaptı sonra spora gitti. Kırmızı kombinini giyerek karın kaslarını sergiledi. “Kekimi de yaparım kasımı da” diyen Özgü Kaya’ya hayranlarından beğeni yağdı.