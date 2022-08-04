Özgü Kaya'dan Mahmur Kırmızıgül açıklaması

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut'la yemek yiyen Özgü Kaya, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Türkan' karakterine hayat veren Özgü Kaya, iki yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Güzel oyuncu Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’le baş başa yemek yemesi hakkında konuştu.

"Bekarım"

Kaya, "Mahmut Kırmızıgül’le ile baş başa yemek yemişsiniz. İlişki mi, iş toplantısı mı?" sorusuna, "Şu an bekar ve mutluyum. Bir şey söylemeyeyim özel hayatımla ilgili. Biriyle bir şey olursa görürsünüz” yanıtını verdi.

6 yaşındaki Kaya, "İlişkiyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu ise; "Teşekkür ederim siz nasılsınız? Dediğim gibi bu aralar bekarım" şeklinde cevapladı.