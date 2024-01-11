Özgü Namal aşk orucunu Mehmet Derman Doğan'la bozmuştu! 6 aylık ilişki sona erdi

ensonhaber.com
Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süre ekranlardan uzak kalmış çocuklarıyla ilgilenmişti.
Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönen Özgü Namal, son dönemde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu şimdi de aşk hayatıyla ilgili gündeme geldi.
6 ay sürdü
Eşinin vefatının ardından aşk orucunu bozan Özgü Namal altı aydır Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşıyordu. Ünlü çift, ayrıldıklarını duyurdu.
'Hoşça kal"
Mehmet Derman Doğan, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Özgü Namal'a veda etti, Doğan, ''Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Allah yar ve yardımcın olsun' notuyla hislerini ifade etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış