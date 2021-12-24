Özgü Namal, bahçeli ev istiyor

Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılmıştı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral’ın ölümüyle sarsılmıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapatıp İstanbul'a dönen Namal, bir süredir çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

10 YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ

10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz’deki evini de yakın zamanda boşaltan Özgü Namal, zor günleri geride bırakmak istiyor.

Namal’ın, çocuklarıyla rahat vakit geçirmek için Kavacık’ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenildi.