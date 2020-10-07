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    Özgü Namal, eşinin cenaze törenine katılamadı

    Özgü Namal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 00:48
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    Özgü Namal, eşinin cenaze törenine katılamadı

    Özgü Namal 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

    Dün gece acı haber geldi. Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral, son yolculuğuna uğurlandı.

    CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

    TV100'ün haberine göre, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.

    Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.

    Özgü Namal, eşinin cenaze törenine katılamadı #1

    Özgü Namal, eşinin cenaze törenine katılamadı #2

    Özgü Namal, eşinin cenaze törenine katılamadı #3

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