Özgü Namal ile avukat Feyza Altun buluşması: "Ruhumuzu değiştiremediler" Şu sıralar fenomenlere açtığı savaşla adından söz ettiren avukat Feyza Altun, Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal ile buluştu.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, Özcan Deniz'le başrolünü paylaşacağı Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ekrana dönmesi hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen başarılı oyuncudan yeni kare geldi.

Fenomenlerin korkulu rüyası

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, son günlerde fenomenlere savaş açan avukat Feyza Altun ile bir araya geldi.

"Ruhumuzu değiştiremediler"

Altun, güzel oyuncuyla verdiği pozu "Adımızı değiştirdiler yüzümüzü değiştirdiler ruhumuzu değiştiremediler." sözleriyle paylaştı.

Altun'u daha önce "Kurtlar Vadisi" dizisindeki avukat Elif Eylül karakterine benzetenler olduğu için avukatın, bu sözlerle diziye gönderme yaptığı düşünüldü.