Özgü Namal ölen eşi hakkında konuştu Emir Ersoy'un sahnesine konuk başarılı oyuncu Özgü Namal eşinin ani ölümüyle ilgili yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.

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Evlendikten sonra kariyerine uzun bir ara veren Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 4 yıl önce kalp krizi sonucu kaybetmişti.

Gelen teklifleri elini tersiyle iten Namal 10 yıl sonra ekrana dönme kararı verdi.

Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

"Sevdiklerinizin kıymetini bilin"

Özgü Namal konuşmasında eşinin ani kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz." "Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.