Özgü Namal'ın Köyceğiz kararı

Oyuncu Özgü Namal, Ekim 2020' de eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan evini kapattı.

Ünlü oyuncu Özgü Namal, yedi ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Serdar Oral'la 10 seneliğine kiraladığı Köyceğiz'e bağlı Ağla köyünde bulunan evini boşalttı.

KÖYCEĞİZ DEFTERİNİ KAPATTI

Beş yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte orada yaşayan 42 yaşındaki oyuncunun, Ahmet Serdar Oral'ın vefatından sonra köye hiç gitmediği öğrenildi.

Evin bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncak, atıl vaziyette duruyor.

ARSAYI DA SATIYOR

Ayrıca oyuncunun, köyde eşiyle yatırım için satın aldıkları ve etrafına duvar ördükleri yedi dönüm, içinde küçük bir göl bulunan arsayı da 3 milyon TL'ye satışa çıkardığı konuşuluyor.