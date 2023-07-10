Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti

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Evlendikten sonra çocuklarınu büyütmek için kariyerine ara veren Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle setlere dönüyor.
Bölüm başı 700 bin TL
Özcan Deniz'le birlikte rol alacak olan Özgü Namal'ın diziden kazanacağı ücret dudak uçuklattı. Namal'ın, diziden bölüm başı 700 bin TL alacağı iddia edildi.
Meryem'i canlandıracak
Meryem karakterine hayat verecek olan Özgü Namal'ın, proje için İstanbul'a döneceği ve setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesini istediği öğrenildi.