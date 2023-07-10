Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti 9 yıl aranın ardından setlere dönen Özgü Namal'ın alacağı ücret belli oldu.

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Evlendikten sonra çocuklarınu büyütmek için kariyerine ara veren Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle setlere dönüyor.

Bölüm başı 700 bin TL

Özcan Deniz'le birlikte rol alacak olan Özgü Namal'ın diziden kazanacağı ücret dudak uçuklattı. Namal'ın, diziden bölüm başı 700 bin TL alacağı iddia edildi.

Meryem'i canlandıracak

Meryem karakterine hayat verecek olan Özgü Namal'ın, proje için İstanbul'a döneceği ve setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesini istediği öğrenildi.