Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN EŞİ, YAPILAN TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi.

Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.

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