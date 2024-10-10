Özgür Çevik'ten müjdeli haber: Dünya evine girdi

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Özgür Çevik'in mutlu günü...

Yabancı Damat, Kırgın Çiçekler gibi diziler ile adını duyuran ünlü oyuncudan evlilik haberi geldi.

ARKADAŞLARI YANLIZ BIRAKMADI

Sevilen oyuncu Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünya evine girdi.

Rizeli olduğu bilinen Hatice Kartoğlu ile evlenen Özgür Çevik, Karadeniz damadı oldu.

Çiftin en mutlu gününde, arkadaşları da onları yalnız bırakmadı.

Düğünde yer alan bazı ünlü isimler; Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Hasibe Eren oldu.

O KARELERE BEĞENİ YAĞDI

Hatice Kartoğlu, sade gelinliği ile beğeni topladı.

Düğüne ait fotoğraflar çiftin yakın arkadaşları tarafından paylaşılırken, o karelere tebrik mesajları yazıldı.