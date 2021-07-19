Özgür Ozan, Arka Sokaklar dizisine veda ediyor

Türk televizyon tarihinin en uzun yapımlarından birisi olan Arka Sokaklar dizisinde, ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Hüsnü karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın diziden ayrıldığı belirtildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Arka Sokaklar'da ayrılıklar peş peşe geldi.

Dizinin sevilen karakterleri Onur Bay ve Yüsra Geyik'in ardından bir ayrılık daha yaşanacak.

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanıdığımız, Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın diziye veda ettiği öğrenildi.

SEZON FİNALİNİN ARDINDAN DİZİDEN AYRILDI

Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber, sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi, Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor.

Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin, görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.